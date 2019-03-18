لقب دوري السلة بين النصر وشباب الأهلي

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

يبدأ اليوم السباق نحو لقب بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال بين حامل اللقب شباب الأهلي ومتصدر ترتيب الدور التمهيدي النصر اللذين يخوضان النهائي بطريقة «بست اوف 3» حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً في السابعة مساء اليوم على النصر، في جولة الذهاب، ويتجدد لقاء الفريقين إياباً السبت المقبل في صالة نادي شباب الأهلي وفي حال التعادل في مرات الفوز يتم الحسم بمباراة فاصلة حدد لها الثلاثاء 26 مارس الحالي، ويبحث الضيوف عن تحقيق فوز يقربهم خطوة نحو الاحتفاظ باللقب، مقابل طموحات مشروعة للنصر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز الذي يقربه من إنجازه الأول تاريخياً بالفوز بلقب الدوري.

سيناريو مكرر

والنهائي بين النصر وشباب الأهلي عبارة عن سيناريو مكرر للعام الماضي، حين حسم شباب الأهلي اللقب في الموسم الماضي لصالحه بالفوز ذهاباً «103-86» وإياباً «89-83»، إلا أن حظوظ الفريقين هذا الموسم تبدو متقاربة في ظل التطور الكبير الذي حدث في فريق النصر الساعي لحصد لقبه الثاني على التوالي هذا الموسم عقب فوزه في أكتوبر الماضي بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى المسابقات الأربع لمرحلة الرجال، يقابل ذلك صحوة في فريق شباب الأهلي الذي نجح في مشاركته النصر صدارة ترتيب الدور التمهيدي للبطولة الحالية برصيد 30 نقطة لكل منهما من 16 فوزاً والخسارة مرتين فقط، وتبادل الفريقان الفوز في المواجهات المباشرة في التمهيدي بفوز النصر في ديسمبر الماضي ذهاباً «86-79»، ثم رد شباب الأهلي اعتباره بلقاء الإياب مطلع العام الحالي بالفوز «120-114» وتفوق النصر بفارق نقطة مسجلة في المواجهات المباشرة.

معاناة التأهل

وواجه طرفا النهائي معاناة كبيرة في التأهل بعد أن اضطرا لخوض مواجهة ثالثة وفاصلة لحجز مقعديهما في النهائي، بعد أن تعرض النصر للخسارة في ذهاب نصف النهائي أمام جاره الوصل «91-94» قبل أن يصحح أوضاعه ويفوز إياباً «93-90» ثم الفوز في المواجهة الفاصلة الاثنين الماضي «89-82»، وهو ذات السيناريو الذي تعرض له شباب الأهلي بخسارته ذهاباً أمام الشارقة «75-85»، قبل أن ينجح في التعويض إياباً بفوزه «86-82»، ثم حسم المباراة الفاصلة لصالحه «94-72».

قيادة

يقود تدريب فريق شباب الأهلي، المدرب المصري أحمد مرعي ويضم كوكبة من نجومه الدوليين بقيادة سعيد مبارك وقيس عمر ومحمد عبد اللطيف، فيما يقود النصر مدربه السوري همام كركوكلي الذي سبق له تدريب معظم لاعبي الفريق الحالي لسنوات طويلة خلال وجوده مدرباً لفريق الشباب بالنادي في فترات سابقة، ويلعب الفريق بنجومه المعروفين، بقيادة صالح سلطان وإبراهيم عبيد وراشد سالم.