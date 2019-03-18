الشعفار: الإمارات سباقة في تنظيم أكبر البطولات

المصدر: Ⅶ الشارقة - محمود شلبي

أشاد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، بالفكر الثاقب والنظرة الواقعية والرسالة السامية الممزوجة بروح التسامح والإنسانية من خلال حرص القيادة الرشيدة على الدعم الكبير لأصحاب الهمم ورعايتهم في تجمعهم الرائع في الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة تاريخية من 190 دولة من مختلف قارات العالم يتنافسون في كافة الألعاب الرياضية بابتسامة تعبر بصدق عن سعادتهم بعد أن توافرت كل سبل الراحة أمام كافة الوفود، بالإضافة إلى التنظيم الاحترافي لفعاليات الأولمبياد الخاص الذي يؤكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم أكبر البطولات وتحقيق النجاح الذي يبهر العالم.

وأعرب الشعفار عن سعادته بما يحققه أبناء الإمارات من نتائج إيجابية في مختلف الألعاب ومشاركتهم الفعالة التي تتناسب مع الاهتمام الذي يلقاه أصحاب الهمم من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أن كافة الألعاب ومن بينها الدراجات تشهد منافسة قوية وروحاً رياضية عالية تعبر عن المحبة والتآخي بما يتناسب مع الأهداف المرجوة من تنظيم الأولمبياد.