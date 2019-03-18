السويد تنتظر علم الألعاب الشتوية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تترقب السويد والتي تستضيف الألعاب العالمية الشتوية 2021 من اللجنة العليا المنظمة، لحظة تسلمها لعلم الألعاب العالمية الشتوية المقبلة، للإعلان عن انطلاق مراحل الاستعدادات من أجل تنظيم هذا الحدث الشتوي الكبير، والذي من المنتظر مشاركة أربعة آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في 7 رياضات شتوية، وقاموا بتوجيه الدعوات من الآن إلى مختلف دول العالم للمشاركة في تلك الألعاب، والتي من المنتظر أن تكون حدثاً ضخماً، خاصة وأن النمسا نظمت نسخة 2017 والتي شهدت مشاركة 15 دولة عربية من بين 110 دول، مثلهم 2600 لاعب ولاعبة، والدول العربية التي شاركت في تلك الألعاب كانت الإمارات وسلطنة عمان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية والبحرين وقطر وسوريا والعراق ومثلهم 289 لاعبا ولاعبة .