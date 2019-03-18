عروض مميزة لـ«نون» في الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتواجد السوق الرقمية «نون»، بصفتها من الرعاة الرسميين «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019» في الحدث عبر متاجر مؤقتة تتيح للزوار فرصة شراء السلع والمنتجات الرسمية من «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية» بالإضافة إلى العديد من المنتجات المميزة من تشكيلة «نون» الخاصة.

كما تقدم «نون» للعملاء العديد من الخصومات وقسائم الهدايا. وتتطلع «نون» إلى تعزيز الوعي العام وتقديم الدعم لأصحاب الهمم وتسليط الضوء على إنجازاتهم ودورهم الكبير كأعضاء فاعلين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. وطيلة فترة الحدث، ستقوم «نون» بإطلاق محتوى أصلي للترويج لمواهب الرياضيين المشاركين عبر سلسلة من الفيديوهات التي تسلط الضوء على أهدافهم وطموحاتهم.

وتعكس رعاية «نون» لـ«الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية» عمق التزامها بدعم الفعاليات المحلية وتعريف العالم بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تحفل بها الدولة، ومنطقة الشرق الأوســط بشكل عام.