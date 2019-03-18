3 ذهبيات للسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تابع فريق الأولمبياد الخاص السعودي المشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية نتائجه المتميزة على مدار اليوم الثاني من البطولة، وذلك من خلال تحقيقه لثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين.

الميداليات الذهبية الثلاث حققها الرباع حسن حضريتي، 23 عاماً، وفاز بالمركز الأول في المنافسات المجتمعة، ورفعة القرفصاء، والرفعة الميتة، كما فاز بفضية الرفعة الصدرية وحقق زميله في فريق رفع الأثقال ناصر الدوسري، الميدالية البرونزية في رفعة القرفصاء، ونال علي القحطاني الميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة حرة وفاز فريق كرة السلة السعودي للرجال على فنلندا 31 - 13.