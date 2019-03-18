مبادرة للطاقة ضمن حملة «طاقة الأولمبياد»

المصدر: أبوظبى- وام

أطلقت دائرة الطاقة بأبوظبي بصفتها شريكاً رسمياً للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، مبادرة «ترشيد الماء والطاقة في المنزل»، إحدى مبادرات الاستدامة الثلاث التي تنظمها الدائرة، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وشركتي أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، ضمن حملتها المتكاملة الداعمة لحملة «طاقة الأولمبياد».

وتقدم المبادرة، الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، كسفراء للطاقة أمام جميع فئات المجتمع والمشاركين في أكبر حدث إنساني رياضي في أبوظبي، حيث تتسابق 45 أسرة من عائلات الرياضيين، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الكفاءة المنزلية في استهلاك المياه والطاقة.