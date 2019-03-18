الربيعي: أبطال عُمان على قدر الحدث

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

أوضح سيف بن محمد الربيعي رئيس وفد سلطنة عُمان رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العُماني، أن أبطال الأولمبياد الخاص العُماني على قدر الحدث، ولا سيما أنهم يخوضون منافسات قوية في مشاركتهم في الأولمبياد الخاص الدولي للألعاب العالمية بأبوظبي في 14 لعبة متنوعة وتأتي مشاركة الأولمبياد الخاص العُماني في هذا الحدث ضمن الدور الكبير الذي توليه السلطنة لإظهار مهارات وإنجازات الرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية.

وثمن الربيعي الدور الكبير الذي توليه دولة الإمارات واللجان العاملة والحرص الدائم على خروج المنافسات بأبهى صورة، وقال شهادتنا في الإمارات مجروحة، والحاضر للألعاب العالمية يعرف مدى الجهد الضخم المبذول، ولافتاً إلى حفل الافتتاح التاريخي للألعاب، والحضور الموسع على أعلى المستويات.