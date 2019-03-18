دراجات الإمارات تحصد 3 ذهبيات

المصدر: أبوظبي - وام

أحرز منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للأولمبياد الخاص 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية خلال منافسات أمس، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس ليتصدر ترتيب 17 دولة مشاركة في المنافسات ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019».

وأعرب اللاعب الإماراتي عبدالله حسن الظهوري الحاصل على المركز الأول ضمن مجموعته في سباق الـ10 كيلو والفائز بالميدالية الذهبية الذي عبر عن سعادته الغامرة بالفوز وحصد الذهب.

وقال الظهوري إن تحقيق المركز الأول الذي تم انتزاعه بصعوبة وإصرار على الفوز جاء نتيجة التدريبات المكثفة والعزيمة والإرادة لرفع اسم الإمارات عالياً ولنؤكد من خلال هذا الإنجاز أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وصنع الفارق.

وأضاف أن كل لاعب في المنتخب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق المركز الأول ويبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من الانتصارات ورفع علم بلادنا الإمارات، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم روح معنوية عالية وثقة كبيرة في تصدر المجموعات المشاركة في المنافسات.

بدوره أشاد هشام مدبولي مدرب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للأولمبياد الخاص بأداء لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق الفوز بالمراكز الأولى والمنافسة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وحصاد الميداليات الذهبية، معرباً عن طموحاته في حصد المزيد من الذهب بنهاية المنافسات.

وتأتي مشاركة دراجي الإمارات من أصحاب الهمم في منافسات الأولمبياد الخاص من خلال 8 لاعبين من بينهم 4 لاعبين إناث، حيث يقدر عدد المنتخبات المشاركة في منافسات الدراجات الهوائية بنحو 42 منتخباً من مختلف دول العالم.