مهرجان أبوظبي يدعم مواهب أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أحيت الفرقة الموسيقية الكورية للأولمبياد الخاص، مساء أمس حفلاً جسد شعار الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي «ثقافة العزم» على مسرح قصر الإمارات احتفاء بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019. حضر الحفل هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي وتيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص.

وتصدر مشهد الأمسية مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا من عازفي الجيتار والبيانو والبوق المنفردين برفقة السوبرانو الشهيرة الحائزة جائزة «جرامي» سومي جو، وقدموا معاً وعلى مدى تسعين دقيقة، أعمالاً لشوبرت، وموزارت، وهايدن وغيرهم، بالإضافة إلى أعمال لفنانين معاصرين مثل ستيفي واندر وإنيو موريكوني.