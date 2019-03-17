«المشخص 3» بطل دبي للقوارب الخشبية السريعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج القارب «المشخص 3» بقيادة الثنائي خليفة حميد بن ذيبان ومحمد أحمد الحمري بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم، أول من أمس، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، ونجح طاقم القارب في الفوز بالسباق الكبير ليحقق فوزه الثالث على التوالي بالمركز الأول ليتصدر المشهد العام ويعتلي قمة الترتيب العام للبطولة، منفرداً بالعلامة الكاملة وبرصيد 105 نقاط ليؤكد أنه ماضٍ هذا الموسم في الطريق نحو معانقة (ناموس) الموسم، وحل ثانياً القارب التبر 12 بقيادة الثنائي جمعة سيف المهيري وأحمد الهاملي، وجاء ثالثاً طاقم القارب «المشخص 33» بقيادة الثنائي الشقيقين وليد وأحمد حميد بن ذيبان، وبعد ختام المنافسات جرت مراسم تتويج الأبطال في مرفأ أم سقيم 2 بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف عام السباق، حيث نالت أطقم القوارب المشخص 3 والتبر 12 والمشخص 33 الكؤوس والميداليات، وأشاد علي ناصر بالحبالة بالمشاركة الكبيرة التي حظي بها سباق الجولة الثالثة من البطولة والذي جمع 20 قارباً مثلها أبطال الإمارات والأشقاء من دولة الكويت وسلطنة عمان، وأثنى بالحبالة على تعاون المتسابقين مهنئاً أطقم القوارب المشخص 3 و33 والتبر 12 على تحقيقها أفضل النتائج.