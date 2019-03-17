منتخب الدراجات يشارك في سباق مصر الدولي

المصدر: Ⅶ الشارقة - محمود شلبي

يواصل منتخبنا الوطني للدراجات تدريباته اليومية بقيادة المدرب بدر ميرزا ومساعده شريف عبد الله، وذلك استعداداً للمشاركة في سباق مصر الدولي الذي يقام في الفترة من 21 إلى 26 مارس الجاري في مدينتي الأقصر وأسوان، بمشاركة نخبة من أقوى الفرق والمنتخبات العربية والأجنبية.

وكان منتخبنا قد شارك الأسبوع الماضي في طواف جنوب أفريقيا وحقق نتائج جيدة رغم صعوبة مراحل الطواف الحافلة بالمرتفعات، ونجح قائد المنتخب يوسف ميرزا من خلال الطواف في حصد 30 نقطة أضافها إلى رصيده في التصنيف الدولي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020. وأكد عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، أن هذه المشاركات القوية تأتي في إطار استعدادات المنتخب لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في أوزبكستان في الشهر المقبل.