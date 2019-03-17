إزفالدو وجوسلي بطلا المحترفين في دولية الفجيرة للترايثلون

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

توّج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين الأوائل في ختام بطولة الفجيرة الدولية الأولى للترايثلون، أمس، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم مشترك لنادي الفجيرة للفنون القتالية ومؤسسة الفجيرة للموارد البشرية بالتعاون مع فندق بلو دايموند.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، وحضر الختام كل من العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد للبشرية، وشريف العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة عضو الهيئة العامة للرياضة، وسالم مكسح مدير دائرة الأشغال في الفجيرة، وحسام طنطاوي مدير الفندق، وأحمد جبر عضو لجنة ترايثلون الإمارات.

أبطال الفئات

واشتمل السباق على ثلاث مسابقات، هي السباحة لمسافة 750 م وقيادة الدراجة الهوائية لمسافة 20 كم والجري لمسافة 5 كم، وأسفرت النتائج عن فوز البرتغالي فيليب إزفالدو بالمركز الأول لفئة المحترفين الرجال، تلاه الألماني تلي شرام بالمركز الثاني، ثم الإنجليزي بين بارنيل بالمركز الثالث.

وفي البنات للمحترفات، فازت الفنزويلية جوسلي بريه بالمركز الأول، تلتها الإنجليزية لوتي لوكاس بالمركز الثاني، ثم البلجيكية جولي جانوروثيا بالمركز الثالث، وفي فئة المواطنين فاز فارس الزعابي بالمركز الأول، تلاه عبد الله اللقيطي بالمركز الثاني، وجاء يوسف الحمادي ثالثاً، كما شهدت البطولة تنظيم مسابقات منفصلة للفئات العمرية الواعدة من 8-12سنة، وكشفت عن مواهب مميزة يمكنها أن تكون القاعدة الرئيسية للعبة في الدولة مستقبلاً، كما تم تنظيم منافسات أخرى لمختلف الأعمار.

أجواء رائعة

وقدم أحمد الزيودي شكره للشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي لحضوره وتتويجه للفائزين، مشيراً إلى أن السباق أقيم في أجواء رائعة أسهمت بقدر كبير في النجاح، معرباً عن أمله في مواصلة تنظيم الحدث سنوياً، وموجهاً الشكر لكل المنظمين والمتطوعين.

بدوره أكد المهندس علي قاسم استمرار رعاية مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لمثل هذه الأحداث الرياضية، موجهاً الشكر لراعي الحدث ولكل القائمين على أمر البطولة التي جاءت ناجحة بكل المقاييس، كما عبّر أحمد جبر عضو لجنة الترايثلون في الإمارات عن سعادته للمشاركة القوية لأبطال عالميين أضافوا للسباقات قوة كبيرة، فضلاً عن المشاركة الواسعة من المواهب الواعدة.

220

أكد محسن آل علي مدير البطولة واللاعب الإماراتي المعروف في مسابقة الترايثلون، أن المشاركة الكبيرة من قبل الجنسين فاقت التوقعات، فبعد الإعلان عن وجود 120 لاعباً ولاعبة وصل العدد إلى 220، لافتاً إلى أن وجود أبطال عالميين أضاف للسباق نوعاً من القوة والإثارة، مشيداً بمكان إقامة السباق الذي راعينا فيه كل الظروف التي تمكن المشاركين من القيام بدورهم على أكمل وجه.