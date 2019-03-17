تتويج أبطال ثالث جولات الزوارق اللاسلكية بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أسدل الستار أول من أمس على أحداث الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية والتي شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركة بلغ 40 متسابقاً، وهو رقم قياسي جديد في البطولة التي أقيمت بنظام التصفيات والجولات المتدرجة وصولاً إلى أسماء الفائزين والأوائل في كل فئة، وشهدت فئة «توسل» وهي الفئة الخاصة بالناشئين حلول ثاني جمعة الطاير في المركز الأول، وجاء خلف خالد حافظ في المركز الثاني، وماجد أحمد المهيري في المركز الثالث، وفي فئة «ثري سل» لفئة المبتدئين، حل في المركز الأول عقيل محمد مهدي وثانياً أحمد سالم الرميثي وثالثاً جمعة سالم عتيق، وكانت المنافسة القوية في فئة المحترفين والتي تمكن من خلالها أحمد با بكر بازرعة من إحراز المركز الأول والنقاط الأعلى، وحل ثانياً ناصر البلوشي وثالثاً مجدي أحمد، وكانت كافة فئات السباق قد اتسمت بالندية الكبيرة بين المشاركين ومحاولة الوصول للمراكز الأولى، وقال سالم الرميثي مدير عام النادي: شهدت المنافسة مشاركة ثماني جنسيات مختلفة في فئاتها المتنوعة وهي علامة صحية على انتشار البطولة، وأن تجد القبول والحماس في المشاركة لدى مجتمع المتسابقين، وضعنا حجر أساس مهماً للبطولة الخاصة بالزوارق الإلكترونية ونتوقع أن تجد اهتماماً أكبر وإقبالاً في المستقبل وخاصة أنها بدأت بالانتشار وبقوة في أوساط المحترفين ومحبي رياضات الزوارق والمحركات بشكل خاص، وأضاف الرميثي: نمتلك مخزوناً كبيراً من الأفكار في النادي لتطبيقها وبشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع، وفكرة الزوارق اللاسلكية لاقت استحسان المشاركين .