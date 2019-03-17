بني ياس يسيطر على ألقاب بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة الفرق الفائزة في بطولة الاتحاد للمبارزة للفرق، في الأسلحة الثلاثة للرجال والفتيات، التي أقيمت أول من أمس، في صالة التربية والتعليم في رأس الخيمة، وحضر الختام الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة وعبدالرحمن المليحي مدير فريق الشارقة للمبارزة وإبراهيم خالد مدير الاتحاد وراشد الشمالي رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي للمبارزة، وعدد من المسؤولين بالأندية المشاركة بالبطولة، وجاءت النتائج لتعطي نادي بني ياس السبق والفوز بالنصيب الأكبر من الميداليات الذهبية للمسابقات بتحقيق النادي أربعة ألقاب من ألقاب البطولة الستة بفوز فرق النادي بالمركز الأول في منافسات مسابقتي سلاح الايبيه والفلوريه للشباب والفتيات، وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالأندية والفرق المشاركة بالبطولة ووجه لهم التهنئة، وأشار إلى أن البطولة جاءت قوية ورائعة من مختلف النواحي والتي شهدت تنافساً كبيراً بين جميع الفرق المشاركة والتي مثلت أكثر من 11 نادياً ومركزاً للمبارزة بالدولة وشارك فيها أكثر من 125 لاعباً ولاعبةً يمثلون الأندية المشاركة التي حرص لاعبوها ولاعباتها على المشاركة الإيجابية والتنافس الشريف والتحلي بالروح الرياضية العالية من الجميع وأكد القاسمي أن بطولات الفرق أصبح لها لون يميزها لما تتميز به من الجماعية في الأداء والعمل من جميع اللاعبين لخدمة فريقه وهو ما يعزز من الجماعية في الأداء بين اللاعبين واللاعبات.