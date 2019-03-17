«الأبيض» يكتسح جامايكا برباعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أنهى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم (فئة 11 لاعباً) مرحلة المجموعات بإحراز فوز ثان، حيث تمكن من التغلب على منتخب جامايكا، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة أبوظبي 2019 .

وفي المباراة التي أقيمت في استاد مدينة زايد الرياضية، قدم منتخبنا أداء مميزاً وتمكن من إحراز فوز كبير بنتيجة 4 -1 . وكان اللاعب علي المحروقي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27، وأضاف محمد المعماري الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط. وسجل عبد الله بيراك هدفين في الدقيقتين 40، و58، فيما أحرز باكفورد هدف المنتخب الجمايكي في الدقيقة 60.

ومن جانبه تقدم محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ببالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه العظيم بالأولمبياد الخاص، مؤكداً أن لدعم سموه هذا الحدث الرياضي الإنساني أثره في تقديم نسخة استثنائية للأولمبياد، وقال بن هزام : بفضل اهتمام سموه اللامحدود أصبح الحدث شعلة أزلية لا ينطفئ وهجها.