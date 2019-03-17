قائد متطوعين في عمر الـ12

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

لا يقتصر الأمر على اختيار المتطوعين وفق معايير معينة لتوزيع الأدوار المطلوبة، وتنفيذها باحترافية، بل تخطى الأمر إلى بُعد مستقبلي، بإعداد جيل من صغار السن، لغرس قيم التطوع، والقدرة على الابتكار ومواجهة المستجدات التي تواجهم أثناء عملهم.

«البيان الرياضي» لم تلتقِ متطوعاً عادياً أو متخصصاً بل طفلاً عمره 12 عاماً هو سلطان سهيل العبري، من مدرسة الإمارات الوطنية، يرتدي قميصاً برتقالياً مميزاً مكتوباً عليه «قائد المتطوعين»، وهو مخصص للقادة، وبسؤال قاله: «نعم بالفعل فأنا قائد هذه المجموعة من المتطوعين، ولا شك أن هذه المجموعة تسبقه بأعوام طويلة في العمر، لكنه يلاقي تعاوناً من زملائه الشباب، وقد حرص عبدالله على تفقد سير العمل في صالة كرة السلة، ومناقشة زملائه حول تنفيذ الأدوار المسندة إليهم».

وأوضح عبدالله: «تقدمت وسجلت كأحد المتطوعين، وبعد مقابلات تم اختياري كقائد لفريق التطوع». وعن توجيه الأوامر للشباب الذين يسبقونه في العمر بأعوام طويلة قال: «نعمل جميعاً كفريق عمل واحد، وزملائي الأكبر سناً يقدمون لي العون والمشورة، ولا شك أنني أحترمهم كثيراً وأحبهم، خصوصاً مع فارق العمر الطويل، وأتقدم ببالغ شكري إلى اللجنة المنظمة للمتطوعين لإتاحة الفرصة أمام الأطفال صغار السن، ليس فقط للتطوع بل لتبوؤ مركز قيادي».