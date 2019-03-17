أبوظبي تضيء الفعاليات بالطاقة النظيفة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الطاقة - الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي - بصفتها شريكاً رسمياً للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عن إطلاق مبادرة «طاقة مستدامة في موقع الحدث» ضمن حملتها المتكاملة «طاقة الأولمبياد» الداعمة للألعاب.

جاء ذلك من خلال إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية في مقر الفعاليات المصاحبة للألعاب في مدينة زايد الرياضية، والتي توفر نحو 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل االمنصات التفاعلية والترفيهية التي تنظمها الدائرة للأفراد والعائلات طوال فترة إقامة الأولمبياد الخاص.

وتشمل المبادرة كذلك تركيب واستخدام الحلول التقنية المتطورة في مقر استضافة الألعاب بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، لقياس وتحليل استهلاك الطاقة وتوعية الجمهور بأفضل الحلول المستدامة لتعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت خلال فترة انعقاد الألعاب.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي: «تندرج مبادرة تعزيز كفاءة الطاقة في مقرات استضافة الألعاب ضمن حملتنا الهادفة إلى دعم الأولمبياد الخاص بصفتنا الشريك الرسمي للألعاب».

من جهته قال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي إن المحطة تتكون من ثلاثة صفوف من الخلايا الشمسية تشمل 57 لوحاً كهروضوئيا، ويتجاوز الجهد الإجمالي لكل صف 700 فولت ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمحطة 18.5 كيلوواط ذروة.