1496 مشاركاً في «نجري معاً» في «الحديريات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أظهر 1496 مشاركاً في سباق «نجري معاً» الذي أقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة الحديريات، دعمهم وتضامنهم وتكاتفهم مع المشاركين الـ 17 من رياضيي دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» في سباق النصف ماراثون.

وفاز الكيني ونسيموس موتيندا بالميدالية الذهبية في سباق النصف ماراثون «الأولمبياد الخاص»، وفي فئة السيدات حلت الأمريكية كارن ديكريسون في المركز الأول.

وفي سباق النصف ماراثون المجتمعي فاز البريطاني فيليب ياتس بالمركز الأول، أما سباق الـ 11 كم ففاز به البريطاني جيمس جيل، وأخيراً وفي سباق الـ 2.5 كم فاز الزيمبابوي نايشا ديريرا بالمركز الأول.