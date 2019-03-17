200 متطوع من شركة واحدة

لفت الأنظار، الأعداد الكبيرة من المتطوعين في مسابقات ألعاب القوى، أمس، والتي جرت في نادي ضباط شرطة دبي، وكانت هناك مشاركة متميزة من الشركات الخاصة، ومنها كي بي إم جي، إحدى تلك الشركات، والتي سمحت لـ 200 فرد من العاملين فيها بالعمل التطوعي في البطولة، ومنحتهم يومين إجازة بالراتب.

أوضح محمد زماني مدير رئيسي تدقيق الحسابات قسم الخدمات المالية، أن الهدف من المشاركة التطوعية في الألعاب العالمية، إحداث التغيير في المجتمع، والمساعدة الإيجابية، وأن الشركة منحت 200 فرد من العاملين لديها إجازة مدفوعة الراتب يومي الأحد والاثنين، للمساهمة في إنجاح الحدث بنادي ضباط شرطة دبي.

وأشار إلى أن أدوار الـ 200 متطوع من الشركة مختلفة ومتنوعة، ومنها ما هو داخل الملعب، ومنها ما هو خارجه.