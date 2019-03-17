البرغوثي يهدي الإمارات ذهبية 50 متراً حرة

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

نجح لاعب منتخبنا الوطني خالد البرغوثي في انتزاع ميدالية ذهبية في بطولة سباق 50 متراً سباحة حرة (M 10) ضمن الأولمبياد الخاص العالمي وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني أمس في مجمع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرياضي.

فيما تصدر منتخب البحرين الصدارة العربية بعدما نجح السباحون في الفوز بأربع ميداليات ملونة ومنها ذهبية وفضية وبرونزيتان، فيما جاء السودان في المركز الثاني برصيد ذهبية وفضية فيما جاء لبنان في المركز الثالث في ترتيب العرب برصيد ذهبية واحدة متساوياً مع المغرب.

فيما حصلت الجزائر والأردن على ميدالية فضية والعراق على ميداليتين برونزيتين، فيما حصلت كل من تونس والسعودية وسوريا على برونزية واحدة.

الترتيب العام وفي الترتيب العام لمسابقات اليوم الثاني، تصدرت سويسرا المركز الأول بعدما نجح سباحوها في الفوز في 3 ذهبيات وفضية .

فيما جاءت عدد من الدول في المركز الثاني بالحصول على ذهبيتين وفضية ومنها صربيا وترينداد وتوباجو وحصلت كندا وبنجلاديش وكوستاريكا والصين والأكوادور في الترتيب على رصيد ذهبيتين.

بينما حصلت أميركا على 5 ميداليات ومنها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزيتان.

تتويج الأبطال

شارك جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة في تتويج الفائزين والمشاركين في منافسات السباحة بالأولمبياد الخاص المقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وحرص على لقاء الوفود المشاركة والتحدث معهم وتهنئتهم على ما قاموا به من نجاح خلال السباقات ومرحباً بهم في دولتهم الثانية الإمارات وهذا العرس الرياضي الكبير.

منتخب الإمارات

وحرص البلوشي على التحدث مع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في البطولة وأكد لهم وقوف الاتحاد بالكامل خلف المنتخب وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، موضحاً أن رئيس الاتحاد كان قد أكد في تصريح سابق له الأسبوع الماضي اتخاذ مجلس الإدارة قراراً لإعفاء أصحاب الهمم من رسوم التسجيل في الاتحاد والمشاركة في البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد بشكل مستمر.

7000 مشارك

كما تحدث البلوشي مع الأجهزة الفنية للمنتخب وشكرهم على ما يقومون به من مجهود مع اللاعبين في التدريبات وخلال البطولات وخاصة أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى نوعية خاصة من الرعاية والتدريبات بشكل مختلف عن باقي اللاعبين، كما أشاد البلوشي بالقدرة التنظيمية على استيعاب هذا العدد من اللاعبين وتواجد أكثر من 7000 مشارك ومشاركة في الأولمبياد الخاص وتنظيم بطولات بهذا الحجم وهو يؤكد قوة التلاحم في عام التسامح.

شكر وعرفان

ووجه البلوشي شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص، وحفل الافتتاح هو أكبر دليل على هذا الاهتمام والذي كان حديث العالم أجمع في حفل أسطوري أظهر أن الإمارات هي بلد التسامح والاهتمام الأول في العالم أجمع.

600 لاعب

وأكد جمعة البلوشي، أن اتحاد الإمارات للسباحة يتشرف بأن يكون جزءاً من أي عمل وتنظيم هذا الحدث هو أهم البطولات التي يتواجد فيها الاتحاد، وسيقدم كل الدعم للجنة المنظمة وخاصة أن مسابقات السباحة لها النصيب الأكبر من المشاركين في الألعاب العالمية من خلال تواجد حوالي أكثر من 600 لاعب ولاعبة في منافسات السباحة.

فعاليات ترفيهية

وشهد مجمع حمدان بن محمد أمس عدداً من الفعاليات المصاحبة الترفيهية للسباحين وأسرهم عبارة عن ألعاب رياضية وتدريبات للسباحة في طابع ترفيهي تجاوب معه السباحون بحماس كبير وكانت بمثابة تدريبات رفع معدلات اللياقة لهم في إطار تحضيراتهم للمشاركة في جولات اليوم المهمة بعدما دخلت البطولة يومها الثالث وبدأ حصاد الميداليات وكل دولة تبحث عن زيادة غلتها من الذهب والتميز في قائمة الترتيب النهائي للأبطال.