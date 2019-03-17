أبطال الهمم يتبارون على بساط المحبة والأمل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

عززت دولة الإمارات مع انطلاق منافسات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» مكانتها بوصفها نموذجاً فريداً للتسامح والتعايش لتتجلى قيم الإنسانية في أسمى معانيها وترتقي بأصحاب الهمم إلى آفاق رحبة على بساط المحبة والأمل في «دار زايد».

وفي وطن الهمم العالية عانق فرسان الإرادة.. الإنسانية بكل معانيها خلال مشاركتهم في أكبر حدث رياضي عالمي في تاريخ الأولمبياد الخاص لتؤكد الإمارات خلاله أنها وطن الإصرار والعزم والإرادة وملتقى التجمعات الإنسانية الاستثنائية.

وأكد لاعبو منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» أن اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأصحاب الهمم يجعلهم دائماً يسعون لتحقيق المركز الأول.

وقال موسى البلوشي كابتن منتخب الدراجات إن إيمان الإمارات الكامل بقدراتنا وإمكانياتنا يجعلنا حريصين على أن نكون دائماً على قدر المسؤولية.

وبحماس كبير عبر سعيد محمد الشحي لاعب منتخبنا للدراجات عن تطلعه إلى تحقيق المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية لرفع علم الإمارات عالياً.

وقال الشحي إن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم يمثل الدافع الرئيس لتحقيق أعلى المراكز وأضاف: نعد قيادتنا بتحقيق الناموس وأن يظل اسم الإمارات عالياً.

بدوره عبر هاني علي النقبي لاعب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للأولمبياد الخاص عن سعادته بالمشاركة في البطولة وقال إن اهتمام وطننا الإمارات بأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع يؤكد الإيمان الكامل بقدراتنا وإمكانياتنا وهو ما نسعى إلى تأكيده خلال المنافسات وحصد المراكز الأولى.