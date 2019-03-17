محمود جارور فارس إرادة عينه على ذهب البوتشي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يضع الإماراتي محمود جارور، المشارك في رياضة البوتشي، عينه على الميدالية الذهبية خلال منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ويأمل أن يتمكن بعد ذلك من مقابلة الشيوخ والقيادة الرشيدة.

واستهل جارور مشواره بالفوز على هاو فاي هو من ماكاو بنتيجة 11-4، وعلى الأردني إبراهيم وليد شابسوغ بنتيجة 12-3. وقال محمود الذي حضر اليوم الثاني للألعاب العالمية برفقه أخته أمل: «أنا سعيد وفخور بالمشاركة، وما أريده هو أن أحرز الميدالية الذهبية لأهديها إلى قيادة الدولة».

وأضاف: «حظيت بفرصة لتكوين الكثير من الصداقات أثناء المشاركة في لعبة البوتشي. تقيم عائلتي في دبي، وهم جميعاً هنا لدعمي».