فتيات الإمارات يتفوّقن على مصر في كرة السلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

منافسات الأولمبياد الخاص ليست تقليدية كغيرها من المنافسات، بل إنها تتسم بقدر من المرح، فقبل إقامة الشوط تذاع أغانٍ وطنية حماسية، لتضفي جواً من البهجة، ولكي تساعد الأولاد على تقديم الأفضل والاستمتاع بالمباراة، خلال أشواطها، لتبرز لوحة فنية لأصحاب الهمم.

وحققت فتيات الإمارات لفريق كرة السلة «الموحد» أمس فوزها الأول في المجموعة 3 وفزن على الشقيق المصري 13 /‏ 11، لتواجه فرنسا اليوم، والتي تضم بجانب الإمارات فرق ايرلندا، مصر، فرنسا، وكازاخستان.

وقالت لبنى حاجي مدربة فريق سلة الإمارات «الفريق الموحد» إن الفتيات قدمن مستوى جيداً، وظهرن بمستوى فني عالٍ، وبعيداً عن معايير المكسب والخسارة، فإن اللاعبات يحرصن أن يمثلن الإمارات خير تمثيل، من خلال تقديم مستوى فني عالٍ.

وأضافت: الجميع فائز في الأولمبياد الخاص، فهذا الحدث الإنساني المتفرد يقدم قدرات أولادنا وفتياتنا من أصحاب الهمم في شكل منافسات رياضية، توظف لكي تقدم قدرات الرياضيين، لقد قدمنا مباراة جيدة، والفتيات سعداء كثيراً بالفوز وبالأجواء الإيجابية المصاحبة للمباراة، وهذا هو الأهم أن نسعد ونفرح أولادنا من أصحاب الهمم.

أما أسماء بسام لاعبة الارتكاز وتحمل الرقم 5 فقد كانت سعادتها غامرة ونظيراتها من الفتيات، وقالت بعفوية كنا الأفضل واستطعنا تخطي منتخب فتيات مصر، وغداً سنواجه فرنسا ولدينا الطموح والقدرة على تخطي هذا الفريق الكبير، هدفنا دائماً رفع علم الإمارات.