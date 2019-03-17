آمنة عسكر.. رسامة صاحبة همة تطمح لبطولات البولينغ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

لم يمنع شغف آمنة عسكر لاعبة منتخبنا الوطني للبولينغ لأصحاب الهمم بالرسم من ممارسة الرياضة وتحقيق حلمها في أن تصبح بطلة رياضية لتنضم إلى أبطال الإرادة الذين قهروا الصعاب وسطروا طريقهم بنجاح نحو الاندماج وعيش حياة طبيعية.

آمنة عسكر التي تبلغ من العمر 16 عاماً ورغم أنها تشارك لأول مرة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص إلا أنها ظهرت بشكل جيد خلال منافسات البولينغ للفرق التي انطلقت أمس بصالة البولينغ بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي ضمن فعاليات اليوم الثاني من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وذكرت آمنة عسكر أنها بدأت ممارسة رياضة البولينغ منذ نحو عامين فقط، وذلك بعد أن وجدت تشجيعاً ودعماً هائلاً من أسرتها التي حفزتها على ممارسة الرياضية، وقالت: «أحببت لعبة البولينغ بعدما شجعتني أسرتي على ممارستها، ورغم أني أحب الرسم كثيراً إلا أنني قررت ممارسة رياضة البولينغ لما وجدت فيها من دقة وأنها تساعدني على التركيز».

وأضافت: «أحب الرسم منذ صغري واعتدت أن أرسم لوحات من الطبيعة، وممارسة البولينغ لن تمنعني من مواصلة شغفي وحبي للرسم لأنني أطمح أن أكون رسامة في المستقبل».

من جهتها قالت رانيا عصمت الخبيري مدربة منتخب البولينغ للفتيات إن آمنة كانت تشعر بالخوف والرهبة في بداية ممارستها للعبة، وكذلك عندما بدأت منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ولكن بمرور الوقت والتدريب تحمست للعب وتجاوزت رهبة البداية وتطور مستواها كثيراً خاصة وأنها وجدت دعماً هائلاً من أسرتها التي تقف بجانبها وحضرت لتؤازرها في المنافسات".

وأضافت أن آمنة تشارك في الأولمبياد الخاص العالمي للمرة الأولى وهو ما سيكسبها المزيد من الخبرات في المستقبل، حيث سيتم إعدادها للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية في السنوات المقبلة.