«ديزرت بالم» يفاجئ «الإمارات» في افتتاح كأس البولو

المصدر: غنتوت- البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، بملاعب نادي غنتوت للبولو منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها التاسعة عشرة، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وتستمر حتى 29 مارس الجاري وتحمل شعار «عام التسامح»، وتشهد مشاركة 6 فرق محلية وخليجية، ورصد لها النادي مبلغ نصف مليون درهم كجوائز نقدية للفائزين الأوائل بجانب الهدايا التذكارية والعينية، وشهدت الجولة الافتتاحية التي أقيمت باستاد زايد الرئيسي، مفاجأة قوية، حيث استطاع فريق ديزرت بالم أن يفوز على فريق الإمارات حامل ألقاب موسم البولو الحالي بنتيجــة 11/‏10 بعـد مباراة قوية متكافئة طيلــة أشواطها.