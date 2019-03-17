أريل وجاسيكا مصوران يلفتان الأنظار في نادي ضباط شرطة دبي

يشارك في تغطية فعاليات الألعاب العالمية 2019، مجموعة من الإعلاميين من أصحاب الهمم، والذين يقومون بجهود كبيرة ومتميزة في تغطية فعاليات المسابقات المتعددة التي تشهدها الدورة الحالية. لفت المصوران الكوستاريكي أريل أري، والهندية جاسيكا ريالنا الأنظار داخل أرض نادي ضباط شرطة دبي، أثناء تغطيتهما لفعاليات مسابقات ألعاب القوى في الألعاب العالمية.

أوضح المصوران، أنهما جاءا إلى الإمارات مع وفد بلديهما، وقال أريل: «أنا سعيد بزيارة الإمارات، والمشاركة في تغطية هذه الفعاليات المتميزة».

وبدورها، قالت جاسيكا: «هذه المرة الأولى التي أزور فيها الإمارات، وسعدت كثيراً بمشاركتي مع وفد بلادي، وأتمنى أن أحقق النجاح في تغطية تلك الدورة الكبيرة، وأشكر الإمارات على حسن الضيافة والاستقبال».