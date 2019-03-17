مارك: الإمارات أبدعت في تنظيم الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أثنى مارك توكسبيري رئيس الاتحاد الكندي للأولمبياد الخاص والحائز ميدالية ذهبية في السباحة لمسافة 100 متر في الأولمبياد، على جهود الإمارات في الأولمبياد الخاص والاهتمام الكبير الذي منحته للحدث العالمي، وأشاد مارك بتنظيم حفل الافتتاح، وقال إنه أفضل افتتاح يتابعه على الإطلاق في حياته، ليس على مستوى الأولمبياد الخاص فقط ولكن حتى على مستوى الأولمبياد عامة، مظهراً إعجاباً بلا حدود للإبداع الإماراتي وانبهاراً واضحاً بالأجواء التي سادت ضربة البداية، ذاكراً أن حفل الافتتاح كان أسطورياً، وأكد مارك ارتياحه للتواجد الكندي في هذا المسرح العالمي، وقال مشجعاً أبناء بلده المشاركين في الأولمبياد الخاص: إلى الأمام كندا.