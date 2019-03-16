الأحوال الجوية تؤجل «ثانية جولات الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرّرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي كان مقرراً أن يقام في شواطئ دبي اليوم، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة التي تمرّ بها مناطق من الدولة.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، إن اللجنة المنظمة للسباق ظلت تراقب كل التقارير الواردة من عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة والمركز الوطني للأرصاد، الذي أكدت تقاريره تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، تستمر ليوم الإثنين المقبل، وتكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر ومثيرة للغبار والأتربة وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية.

سلامة

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة وحرصاً على أمن وسلامة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في التظاهرة الكبيرة التي وجدت إقبالاً كبيراً تمثل في تسجيل 99 محملاً على متنها ما يصل إلى 2000 فرد، قررت اتخاذ قرار التأجيل على أمل إعادة برمجة موعد جديد للسباق في غضون الأيام المقبلة وقبل موعد انتهاء وختام الموسم مع سباق القفال السنوي التاسع والعشرين، الذي تم اعتماد موعده يوم 27 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة أنجزت في الفترة الماضية الكثير من الفعاليات واستكملت إقامة جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية (4 جولات) وبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (3 جولات) وبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (3 جولات) وسباقات الدراجات المائية (3 جولات) والقوارب الخشبية السريعة (جولتان) وكايت سيرف (جولتان) وفي الطريق لاستكمال باقي البطولات قبل موعد سباق القفال وفي الأسابيع المقبلة.