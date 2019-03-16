«شرطة دبي» يتوّج بلقب مونديال «إكس كات» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، زورق شرطة دبي «3» بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي بكأس الجولة الافتتاحية الأولى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة الإكس كات التي اختتمت أمس بكورنيش نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وأقيم الحدث برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للرياضات البحرية، وحل الزورقان الإيطاليان في المركزين الثاني والثالث.

حيث جاء «أوفشور» بقيادة المتسابقين جواتي كابتولي والأسترالي روبرتو لوبابو ثانياً، وحل الزورق «فيدكس» بقيادة الفيردو وكومليني في المرتبة الثالثة، وشهد السباق انسحاب الزورق الروسي «نيو ستار» بعد تعرضه لعطل بالمحرك.

حضر الجولة ريكاردو ممثل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

إشادة

وهنأ الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي أبطال زورق «شرطة دبي» بالإنجاز العالمي، الذي تحقق للرياضة البحرية الإماراتية، مشيداً بالدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لكافة الرياضات، لافتاً إلى أن السباق أقيم وسط أجواء رائعة ولم تؤثر الأمطار والأمواج على المتسابقين ،ونوه إلى أن نادي الفجيرة البحري نجح في إخراج الحدث في أبهى حلة.

ووصف أحمد إبراهيم المنافسات بأنها كانت قوية ومثيرة ومميزة، ونجح المتسابقون في تحدي الظروف البحرية التي رافقت السباق، وهنأ فريق زورق شرطة دبي بالمركز الأول وقال: سعداء بالنجاح الباهر الذي ميز السباق.

سعادة

عبر عارف الزفين عن سعادته بالحفاظ على اللقب الذي أحرزه في النسخة الحالية امتداداً للألقاب السابقة وقدم شكره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للدعم اللامحدود الذي مهد لهذا الفوز.

تفوق

وأشار نادر بن هندي إلى أن زورق شرطة دبي تفوق على نفسه وقاوم الأمواج العاتية التي رافقت السباق، لافتاً إلى أن الشكر يمتد أيضاً للطاقم المعاون لزورق شرطة دبي، وتمنى بن هندي بأن يواصل الزورق مشواره بذات الأداء والمستوى في قادم الجولات.