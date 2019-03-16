حلم الألعاب العالمية يتحقق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كان الاحتفال بأروى صلاح لافتاً من جانب الوفد السوداني، بالإضافة إلى الجماهير، حيث استطاعت أن تحقق الميدالية الذهبية، في رفع الاثقال، بالرغم من أنها لاعبة بوتشي، وقد أبدت سعادتها بالمشاركة الأولى في الألعاب العالمية، وقالت ببراءة وجدت نفسي في رفع الاثقال، إنها الرياضة التي تقدم قدراتي، أسرتي شجعوني وأعطوني حرية الاختيار.

وأوضحت أروى إنها تدربت على مدار عام لكي تصل إلى هذا المستوى وكان حلمها المشاركة في الألعاب العالمية.

أما والدة أروى فأكدت أن حلم المشاركة في الألعاب العالمية ليس فقط مقتصراً على أروى بل الأسرة بأكملها مؤكدة أنها أوصت ابنتها أن تبذل جهدها مع المنتخب السوداني حتى يتم اختيارها ضمن رياضة رفع الاثقال التي اختارتها، ومشيرة إلى أنها استمتعت كثيراً بأجواء البطولة.