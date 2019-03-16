جوليسانو غلوبال تكرم الأردني بني هاني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرمت مؤسسة جوليسانو، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، الطبيب الأردني كمال الدين بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية، لدوره في توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية لأصحاب الهمم وذوي التحديات الذهنية.

وكانت جائزة جوليسانو غلوبال للريادة، والتي تحمل اسم مؤسسها توم جوليسانو، مؤسس الأعمال الخيرية ورجل الأعمال، قد منحت لسبعة مكرمين في حفل أقيم أمس في أبوظبي خلال فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتأسست جائزة جوليسانو غلوبال للريادة في 2017 بهدف تكريم الإنجازات التي يشهدها العالم، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لذوي التحديات الذهنية، كما أنها تمثل التكريم الأسمى لشركاء الأولمبياد الخاص في مجال الرعاية الصحية.

وكان البروفسور الطبيب كمال الدين بني هاني، قد تعاون مع الأولمبياد الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في برامج الرعاية الصحية والتعليم والرياضة. كما عمل مع الطلاب في علوم الرياضة، والتعليم الخاص، والطب، من أجل التطوع ضمن برنامج الرعاية الصحية واللياقة البدنية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الأردني.