دروغبا وكافو يشاركان فرحة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شارك نجما كرة القدم العالمية السابقان الإيفواري ديديه دروغبا والبرازيلي كافو أصحاب الهمم لعب كرة القدم ضمن فعالية «نلعب معاً» التي أقيمت بملاعب مدينة زايد الرياضية أمس ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وحرص نجما كرة القدم العالمية السابقان وسفراء الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 على مشاركة أصحاب الهمم أوقاتهم الرائعة التي يقضونها خلال الحدث العالمي، إذ شارك النجمان في عدد من مباريات كرة القدم مع أصحاب الهمم وسط سعادة كبيرة من اللاعبين من فئة التحديات الذهنية الذين تفاعلوا مع تواجد النجمين بصورة كبيرة، بالإضافة إلى عدد غفير من الجماهير التي حرصت على حضور ومتابعة الفعالية الترفيهية.

كما شارك في الفعالية عدد من نجوم كرة القدم الإماراتية السابقين أمثال سبيت خاطر وبخيت سعد، بالإضافة إلى الإيرلندي فين بالور نجم المصارعة الحرة الشهير.

وقال نجم الكرة الإيفوارية وتشيلسي ومارسيليا السابق ديديه دروغبا إن فئة أصحاب الهمم هي أناس متنافسون للغاية ولديهم الحماس والشغف والطاقة الإيجابية من أجل إظهار قدراتهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات ومنها بالطبع الرياضة، مؤكداً أن الجميع يسعى لأن يكون أصحاب الهمم جزءاً من المجتمع ولكني أقول إننا نحن الأسوياء جزء منهم وليس العكس.

وأكد دروغبا أنه باعتباره أحد سفراء الأولمبياد الخاص الدولي فإن الهدف الأساسي من المشاركة والتواجد في الألعاب العالمية واحتفالها بعامها الـ50 هو مساعدة أصحاب الهمم على الاندماج أكثر في المجتمع وإبراز طاقاتهم الإيجابية.

وعن الرسالة التي يوجهها في عام التسامح الذي تحتفي به الإمارات في 2019 أضاف: «بالتأكيد التسامح هو الأهم في العالم، نريد أن نعيش في سلام، ورسالتي للجميع، نريد أن نعيش سوياً، فنحن عالم واحد لا يوجد ما يفرق بيننا».

من جهته أبدى نجم الكرة البرازيلية وقائد السامبا المتوج بكأس العالم السابق كافو سعادته بمشاركة أصحاب الهمم لعب كرة القدم، مطالباً أصحاب الهمم بمواصلة حلمهم وتحقيق المزيد من الإنجازات، وقال: «لا يمكن وصف شعوري وأنا أرى السعادة تعلو وجوه أصحاب الهمم ونحن نلعب كرة القدم سوياً، في عام التسامح في الإمارات أعتقد أن الناس تحتاج إلى التسامح».

من جهة اخرى أعرب نجما كرة القدم الإماراتية السابقان بخيت سعد وسبيت خاطر عن سعادتهما بالتواجد والمشاركة في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، مؤكدين أنه فخر وشرف لكل إماراتي التواجد في هذا المحفل الإنساني العظيم.

وقال بخيت سعد نجم المنتخب الوطني السابق: «الأولمبياد الخاص يزيدنا فخراً وشرفاً كرياضيين بالتواجد في هذا الحدث التاريخي، ونحن نستمد القوة والعزيمة من أصحاب الهمم».

بدوره قال سبيت خاطر نجم المنتخب الوطني وناديي العين والجزيرة السابق: «الجميع يشعر بالسعادة وخاصة أن الحدث الإنساني يقام في عاصمة التسامح، والإمارات عودت العالم الاهتمام بجميع فئات المجتمع ككل، ولذلك الجميع يحاول تقديم كل ما لديه لرد الجميل».