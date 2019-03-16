1638 لاعباً بالبرنامج التراثي في الحمرية

المصدر: الحمرية - البيان الرياضي

نظمت بلدية الحمرية برنامجا تراثيا في أرض المعارض والمهرجانات بالحمرية، بحضور عدد من الوفود المشاركة في دورة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص و1638 لاعباً وحضر الفعاليات الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص.

وحميد بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة لحمرية، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وأعضاء المجلس البلدي.

تراث

وجرى تنظيم عدد من الفعاليات التراثية المحلية بجانب فقرات فنية وثقافية وتعريفية عن الإمارات، وعدد من والأهازيج تفاعل معها اللاعبون وارتدى عدد منهم الأزياء الوطنية الإماراتية وأبدوا سعادتهم بالزيارة.