سباحة الإمارات.. «صدارة عربية» في ضربـة البداية

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

افتتحت، أمس، بمجمع حمدان الرياضي في دبي منافسات لعبة السباحة التي تقام على مدار 6 أيام، وتستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة 645 سباحاً وسباحة من المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، في مختلف الفئات والاختصاصات.

وحفلت منافسات اليوم الأول بأجواء تنافسية رائعة من المنتخبات المشاركة، وحلّق منتخبنا الوطني بميداليتين فضية وبرونزية في سباقي 4×25 تتابع «إف 1، وإم 3»، لتتصدر سباحة الإمارات، المنتخبات العربية.

بينما قنص المنتخب السعودي فضية سباق 4×25 تتابع «إم 2» والأردن فضية سباق 4×25 تتابع «إم 1»، وحلق المنتخب الجزائري بالميدالية الفضية لسباق «إم 4»، وتونس فضية 4×25 تتابع «إف 2»، والعراق برونزية 4×25 تتابع «إف 1». ونال منتخب فلسطين برونزية سباق التتابع 28 * 4 «فئة إم 2».

وعلى صعيد الترتيب العام لليوم الأول حلّ المنتخب الكندي في المركز الأول بعدد 8 ميداليات ملونة «3 ذهبيات، 3 فضيات، برونزيتان»، وجاء المنتخب الأسترالي في المركز الثاني بمجموع 8 ميداليات «ذهبيتان، فضيتان، 4 برونزيات»، بينما جاء منتخب أوروغواي ثالثاً بمجموع 5 ميداليات «ذهبيتان، فضيتان، برونزية».

ترحيب

وأكد سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، في كلمته بافتتاح المنافسات، ترحيب دولة الإمارات، أرض السلام والتسامح، بكافة الوفود المشاركة.

وقال: «إن استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تمثل مصدر فخر واعتزاز، كما أن الحدث يُعد مؤشراً على إعلاء الإمارات بالقيم الإنسانية»، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً مشرفاً في تنظيم واستضافة الألعاب العالمية.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لأصحاب الهمم، وتحظى هذه الاستضافة بالدعم والرعاية على أعلى المستويات القيادية في الدولة، ولولا هذا الدعم لما كان من الممكن إطلاق فعالية مثل هذه اليوم.

وتابع: «نفخر باستضافة دولتنا لأكثر من 190 دولة، وأكثر من 7500 لاعب ولاعبة، ورياضة السباحة كان لها نصيب كبير في المشاركة بما يقارب 800 سباح وسباحة ونقدم كل الدعم لهم، ونشكر كل الجهات التي تعمل على إنجاح الحدث من مجالس وهيئات رياضية ورعاة ومتطوعين الذين تجاوز عددهم 20 ألف متطوع.

واختتم سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة كلمته بالقول: «إن الإمارات دائماً ما تبهر العالم بقوة الاستضافة والتنظيم، ويتعهد اتحاد السباحة بتطوير هذه الرياضة أكثر فأكثر، ونتمنى لكل الرياضيين المشاركين حظاً وفيراً».

برنامج

تنطلق اليوم منافسات سباق 200 متر فردي رجال وسيدات، 50 متراً سباحة سيدات ورجال، ثم 25 متراً سباحة فراشة، ويختتم اليوم بسباق 100 متر سباحة فردية، وتستأنف بعد ذلك المنافسات بمجمع حمدان بن محمد يوم الأحد المقبل بداية من التاسعة صباحاً.

وتشهد سباق 200 متر سباحة حرة رجالاً وسيدات، وبعده سباق 50 متراً على الصدر، وسباق 1500 متر سباحة حرة رجال وسيدات، وتختتم المنافسات بسباق 100 متر فراشة.