منتخب الكرة يستعيد التوازن برباعية في شباك جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

استعاد منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم لكرة القدم توازنه في منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» بعد خسارته الأولى أمام نظيره الإسباني 1 - 2، ونجح في تحقيق فوز كبير أمس على نظيره الجنوب أفريقي برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت في مدينة زايد الرياضية.

وتألق لاعبو منتخبنا الوطني في مواجهة جنوب أفريقيا، انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدفي خالد المازمي، فيما شهد الشوط الثاني مواصلة منتخبنا تفوقه وأضاف أيمن المقبالي وعبد العزيز الهامور الهدفين الثالث والرابع.

من ناحية اخرى ضرب منتخبنا الوطني لكرة اليد من أصحاب الهمم بقوة في بداية مشواره في منافسات البطولة وحقق فوزاً ثميناً على نظيره الروسي بنتيجة 19-15.

ويحمل منتخبنا طموحات كبيرة في الألعاب العالمية ويتطلع إلى إحراز الذهبية العالمية الثالثة بعد أن حصل على ذهبيتي آخر نسختين في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في دورة أثينا 2011 ودورة لوس أنجليس 2015، ويتواجد منتخب اليد لأصحاب الهمم في التصنيف الأول مع منتخبي روسيا والدانمارك.

وأكد أحمد أبو المكارم المدير الفني لمنتخب اليد إن المنتخب نجح في التغلب على منافس قوي خصوصاً وأنها كانت أول مواجهة تجمع بين الإمارات وروسيا، وقال: استطعنا فرض أسلوبنا على المنافس والحد من خطورة مفاتيح لعبه، وأنهينا الشوط الأول 11-8، ورغم أن المنتخب الروسي تحسن أداؤه في الشوط الثاني إلا أننا تمكنا من التغلب على بعض الإصابات البسيطة التي لاحقت لاعبينا وتمكنا من إنهاء المباراة بفارق 4 أهداف.

وأضاف: الفوز في بداية المشوار أمر في غاية الأهمية خاصة وأن منتخب اليد هو أحد المصنفين الكبار وهدفنا المنافسة على الميدالية الذهبية، وبالفوز على روسيا عبرنا نصف المشوار ويتبقى لنا مواجهة أمام الدانمارك بعد غد، ونهدف إلى تحقيق الذهبية العالمية الثالثة والذهبية السابعة في تاريخ هذا المنتخب الذي تكون من نحو 10 سنوات.

ويضم المنتخب الموحد 12 لاعباً منهم ستة من أصحاب الهمم وهم عبد الله السراي وعارف حسين وجابر فارس وإسماعيل الحوسني وعبد الله سعيد وأحمد مقبل، وهم نفس المجموعة التي تلعب سوياً منذ سنوات وتشارك في الدوري مع نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأشاد أبو المكارم بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم والذي كان من شأنه تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن تواجد رئيس وفد الإمارات سعيد النيادي وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي مع الفريق خلال المباراة ساهم في رفع معنويات وتحفيز اللاعبين، وقال نأمل أن نحقق الفوز الثاني في مباراة الدانمارك وبدعم ومؤازرة الجمهور الذي سيكون له دور مؤثر في تحفيز لاعبي منتخبنا الوطني.

تغييرات

أكد محمد صلاح المدير الفني لمنتخبنا الوطني الموحد لأصحاب الهمم لكرة القدم أن التغييرات التي أجراها على التشكيلة في مباراة جنوب أفريقيا أفادت الفريق، وقدم اللاعبون من أصحاب الهمم أداء جيداً، وقال: رغم الفوز أسعى لتصحيح مشكلة إهدار الفرص السهلة، وخاصة أن مواجهة جامايكا في الجولة الثالثة اليوم مصيرية وتتطلب تركيزاً شديداً من أجل حسم الصعود إلى الدور التالي.