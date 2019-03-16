خميس إسماعيل: لاعبو الكرة أول الداعمين للأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الدولي خميس إسماعيل لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني لكرة القدم أن لاعبي الكرة بالدولة أول الداعمين لأصحاب الهمم في مشاركاتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، مشيراً إلى حرصه على الحضور ومتابعة المنافسات المختلفة للأولمبياد الخاص والتي تقام أول مرة على أرض الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط.

وقال: نحن سعداء باستضافة دولتنا الحبيبة أكبر حدث إنساني عالمي، وليس بغريب على دولتنا استضافة مثل هذا الحدث العالمي.

وأضاف: نجد أصحاب الهمم حولنا دائماً وهم داعمون لنا في المحافل كافة مع منتخباتنا أو مع فرق الأندية، لذا من الواجب علينا أن نساندهم ونقف بجوارهوالشد من أزرهم يتطلب تكاتف الجميع خلفهم.