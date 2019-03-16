«صحة دبي» تشارك في الفحص الطبي للاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك عدد من الأطباء العاملين بهيئة الصحة بدبي في الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وأكدت الدكتورة لطيفة الرستماني استشاري طب العائلة ورئيس مكتب خدمات أصحاب الهمم بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المشاركة التي تأتي ضمن الجهود والحرص الذي توليه الهيئة للوجود في مختلف الفعاليات الطبية والرياضية التي تقام على مستوى الدولة لأصحاب الهمم.

والتي تهدف إلى دعمهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى دعم الهيئة المتواصل لإنجاح مثل هذه الفعاليات التي تعكس مدى التعاون والتناغم بين مختلف الجهات لتعزيز النجاحات التي حققتها الدولة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية.

تدريب

وأوضحت أن الهيئة أوفدت 7 أطباء من مختلف التخصصات للدورة التدريبية والمشاركة ببرنامج فحص اللاعبين المشاركين في الأولمبياد الخاص من مختلف الجنسيات، في تخصصات طب الأسرة، والسمع، والبصريات، وصحة القدم، والتغذية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين قبل وأثناء وبعد الأولمبياد، والحرص على حصولهم على الكشف الطبي اللازم.

وقالت الرستماني: أطباء وطبيبات الهيئة خضعوا لدورة تدريبية مكثفة قبل إجراء هذه الفحوصات، تضمنت تدريبات وورش عمل متعددة في مختلف التخصصات الطبية وكيفية التعامل والتواصل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، مشيرة إلى أهمية هذه الدورة التي أصبح معها أطباء الهيئة معتمدين للكشف الطبي على اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، ومؤهلين لتدريب غيرهم من الأطباء.