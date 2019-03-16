24 حكماً وحكمة يقودون 48 مباراة في كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف عبد الله الكعبي عضو اللجنة المنظمة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد، أن 24 حكماً وحكمة سيقودون 48 مباراة ضمن منافسات كرة اليد في الأولمبياد الخاص لأصحاب الهمم.

وأكد أن منتخب الإمارات يلعب في المجموعة الحديدية بجانب روسيا والدانمارك،و يضم 5 لاعبين من غير أصحاب الهمم وهم الحارس الوصلاوي محمد إسماعيل ولاعب الجزيرة عبد الحميد الجنيبي، وصلاح مبارك، ومن العين محمد خايف وسالم عوض والبقية من أصحاب الهمم.

وشدد الكعبي على أهمية الحدث كاشفاً انه تم عمل العديد من ورش العمل مع الحكام للاطلاع على نظام وقواعد وكل ما يتعلق في إدارة مباريات هذه الفئة من مجتمعنا.

وعن نظام البطولة قال : تلعب الفرق بطريقة الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، لتحديد الترتيب النهائي لكل مجموعة، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الأولى لكل مجموعة بالكؤوس والميداليات.

وأضاف:نستهدف في المستقبل ضم أصحاب الهمم إلى المسابقات الرسمية التي تعزز الدمج المجتمعي .