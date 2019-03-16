عمر الشامي: لن أتنازل عن الذهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشن بطلنا عمر الشامي «16» عاماً، لاعب منتخبنا الوطني لسباحة أصحاب الهمم اليوم مشاركته في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ويشارك في ثلاثة سباقات هي: 4 × 50 تتابع، و50 متر حرة، و25 متر صدر، وأكد الشامي أن حلمه هو الذهب ولن يتنازل عنه.

ويمتلك الشامي سجلاً حافلاً بالبطولات، وحصد ما يقارب 20 ميدالية ملونة في منافسات سابقة ، ويتطلع إلى التحليق بميدالية ذهبية على الأقل في السباقات الثلاثة التي يشارك فيها اليوم.

وقال الشامي لـ«البيان الرياضي»: سعدنا كثيراً باستضافة الدولة الحدث العالمي الضخم ووجود كوكبة من اللاعبين المميزين في سباحة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن طموحه هو المركز الأول وقنص الميداليات الذهبية ورفع علم الإمارات عالياً في المحفل العالمي .

وتعد الألعاب العالمية الحالية فرصة جيدة لبطلنا الشامي للإعلان عن نفسه «دولياً» وهو يتميز برغبته القوية في التعلم والتطور ويحرص على الارتقاء بمهاراته في السباحة، فضلاً عن التحضيرات المكثفة التي يحرص على القيام بها للاستمرار في النجاح.