بن ثعلوب: الإمارات سخّرت كل متطلّبات النجاح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحفل افتتاح الأولمبياد الخاص لعام 2019، مؤكداً أن مشاركة العالم كله في الحدث تؤكد اهتمام إمارات المحبة والتسامح بتلك الشريحة الغالية، بعد أن سخرت كافة متطلبات النجاح للحدث الرياضي المجتمعي العالمي الإنساني الرائع الذي جعل أصحاب الهمم بمختلف جنسياتهم وفئاتهم وأعمارهم يرسلون ابتسامة عريضة للعالم من عاصمة التسامح.

وقال بن ثعلوب إن حفل افتتاح الحدث العالمي خرج بشكل رائع وأنيق نال إعجاب الجميع ورسم الابتسامة على وجوه كل الحاضرين وأكد قدرات الإمارات على التنظيم.

وأضاف بن ثعلوب إن مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة بجانب الكوادر الإدارية والفنية والمتطوعين الذين تجاوز عددهم 20 ألفاً من كافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين، تؤكد أن بلد الأمن والأمان والتسامح لا يعرف المستحيل مع الإصرار والعزيمة وقيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الجنسيات والتي تمثل رسالة محبة وتسامح صادقة للعالم.