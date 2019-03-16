ندى متطوعة ورافعة أثقال

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

سجّلت ندى أشرف، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، حضورها خلال منافسات أمس، وفازت بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال، وقد لاقت بطلة الأولمبياد الخاص تشجيعاً خاصاً من الجماهير عقب تتويجها، ووقفت اللاعبة بشموخ مستعرضة إمكانياتها في اللعبة.

وقالت ندى بكلمات بسيطة ومعبرة: «سعيدة بتحقيق الفوز في أول مشاركة لي في الألعاب العالمية، إنه شرف كبير، وكانت أسرتي حافزاً لي على بذل الجهد، وقد تم اختياري لاعبة للمنتخب الوطني من مؤسسة زايد العليا، وفي العام الماضي للألعاب الإقليمية أبوظبي 2018، تطوعت عن مؤسسة سدرا، ودائماً ما تجذبني أجواء الأولمبياد الخاص». وأوضحت أنها حينما رأت العالم يصفق لأصحاب الهمم ذرفت الدموع، «وشعرت بأننا لسنا بمفردنا بل إن العالم أجمع يساندنا».