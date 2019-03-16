الذهب طموح منتخب الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد هشام مدبولي مدرب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للأولمبياد الخاص أن منتخب الدراجات في كامل الجاهزية والاستعداد النفسي والبدني للمنافسة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وحصاد الميداليات الذهبية معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي الإمارات وفخره بالمشاركة في أكبر حدث إنساني في العالم.

وقال: عكفنا على تجهيز منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص لهذا التحدي في مدينة العين مدة 15 يوماً عن طريق برنامج تدريب علمي بطموح مواصلة الإنجازات التي حققها المنتخب.

ونوه بأن دراجي الإمارات من أصحاب الهمم فرسان الإرادة حصدوا العام الماضي 9 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزيتان مؤكداً أن كل هذه النجاحات ما كانت أن تتحقق إلا من خلال الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لفئة أصحاب الهمم ما يمثل نموذجاً فريداً لدمج فرسان الإرادة في المجتمع. وأضاف: مشاركة دراجي الإمارات من أصحاب الهمم في منافسات الأولمبياد الخاص تأتي من خلال 8 لاعبين ومن بينهم 4 لاعبين إناث يقدر عدد المنتخبات المشاركة في منافسات الدراجات الهوائية بنحو 42 منتخباً من مختلف دول العالم.