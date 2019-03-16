لوحة لشعار «الأولمبياد» من إبداع نزلاء «إصلاحية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رسم نزلاء مؤسسة الوثبة في أبوظبي لوحة إبداعية لشعار الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» دعماً للبطولة.

وأوضح العميد علي أحمد الخيال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - الوثبة، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع النزلاء على استغلال مواهبهم من خلال إنتاج أعمال فنية تعبّر عن تواصلهم مع العالم الخارجي وتفاعلهم مع مختلف الفعاليات والمناسبات. وتوفر مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع ورشة متخصصة تبرز الاهتمام والرعاية بالنزلاء للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية والرياضية بمختلف المناسبات والفعاليات.