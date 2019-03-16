المصارع فين بالور يتحوّل إلى كرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حرص المصارع الشهير فين بالور على المشاركة في الحدث العالمي الإنساني، تلبية للدعوة الإماراتية، ووُجد أمس في مدينة زايد الرياضية ضمن مجموعة من النجوم، وتحوّل إلى لاعب كرة قدم بالمشاركة في مباراة ترويجية ترفيهية، وحرص عدد كبير من الجمهور الذي موجوداً في مكان الحدث على التقاط الصور التذكارية مع البطل العالمي الشهير الذي أبدى تجاوباً كبيراً مع معجبيه مع إظهار سعادته بالالتقاء بأصحاب الهمم.

واحتفل اتحاد المصارعة «WWE» بمشاركة نجمه في البطولة عبر موقعه الرسمي بتويتر، تأكيداً على تقديره للحدث الإنساني الذي جعل كل أنظار العالم تتجه إلى أبوظبي في الفترة الحالية.