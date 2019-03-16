مدربة كولومبيا: فرحة كبيرة مع أول مشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحدثت كاتلينا راميرز مدربة منتخب كولومبيا للجمباز بفرحة كبيرة عن مشاركتها في الأولمبياد الخاص، مبينة أنها المرة الأولى التي تشارك في حدث بهذا المستوى ويضم عدداً كبيراً من الدول.

وأشارت كاتلينا إلى أن بعض الظروف الخاصة كادت تحرمها الحضور مع البعثة لكنها بعد إصرار على أن تكون مع اللاعبين نجحت في الحضور وقالت: أنا في غاية السعادة، كنت سأحزن على عدم الحضور وخاصة أن الأجواء جيدة هنا، الأمطار تبدو رائعة، لكن بعيداً عن الطقس فإن الحدث به جوانب إنسانية عديدة من الجيد أن نشعر بها.

وأبانت المدرب الكولومبية أنها تدرب المنتخب الذي يتكون من 7 أفراد وأضافت: نهتم دائماً بالجانب المعنوي، أعتقد أنهم لاعبون أصحاب مهارات وقدرات مثل الآخرين، فقط يحتاجون للدعم.