زورق شرطة دبي يواصل التوهج ويتوج بلقب الاكس كات بالفجيرة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل، تصوير : زيشان أحمد

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي زورق شرطة دبي "3" بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي بكأس الجولة الافتتاحية الأولى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة الاكس كات التي اختتمت اليوم بكورنيش نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مستضيف البطولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية وأقيم الحدث برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتحت إشراف الاتحادين الاماراتي والدولي للرياضات البحرية ، وحل الزورقان الايطاليان في المركزين الثاني والثالث حيث جاء الايطالي اوفشور بقيادة المتسابقين جواتي كابتولي والاسترالي روبرتو لوبابو ثانياً بينما جاء الزورق فيدكس بقيادة الفيردو وكومليني في المرتبة الثالثة ، وامتدت مسافة السباق الى 32 ميلاً بحرياً وبواقع 9 لفات .

وشهد السباق انسحاب الزورق الروسي نيو ستار بقيادة ديمتري وميكاييل بعد تعرضه لعطل مفاجئ في المحرك الأيمن .

وحضر الجولة الختامية المستر ريكاردو ممثل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية واحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية- المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وعدد كبير من عشاق ومحبي السباقات البحرية .

وأشاد الشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد امارة الفجيرة لكافة الرياضات لافتاً الى أن سباق الأمس أقيم وسط أجواء رائعة ولم تؤثر الامطار والامواج على المتسابقين الذين أتموا السباق حتى النهاية منوهاً إلى أن نادي الفجيرة البحري نجح وبشكل كبير في إخراج الحدث في ابهى حلة .

من جانبه وصف احمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية المنافسات بأنها كانت قوية ومثيرة ومميزة ونجح المتسابقون بتحدي الظروف البحرية التي رافقت السباق وأعرب عن تهنئته بهذه المناسبة لفريق زورق شرطة دبي لنيله المركز الاول.

وقال احمد ابراهيم: سعداء للنجاح الباهر الذي ميز السباق ولردود أفعال مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وللجهود التنظيمية التي ساهمت بإخراج السباق بأفضل صورة وامتدادا للنجاحات التنظيمية لدولة الامارات، ونتطلع دائما الى ان تكون الاستضافات المقبلة بذات الصورة المميزة واشار إبراهيم الى انه تم تقليص عدد الجولات من 14 الى 9 وذلك حفاظاً على سلامة المتسابقين .

من جهته عبر عارف الزفين قائد زورق شرطة دبي عن سعادته للحفاظ على اللقب الذي أحرزه في النسخة الحالية امتداداً للألقاب السابقة وقدم شكره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي للدعم اللامحدود الذي مهد لهذا الفوز ولاحتلال المركز الأول ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الاكس كات .

ودعم حديثه نادر بن هندي الذي أشار الى ان زورق شرطة دبي تفوق على نفسه وقاوم الأمواج العاتية التي رافقت السباق لافتاً الى أن الشكر يمتد أيضاً لكافة الطاقم المعاون لزورق شرطة دبي وتمنى بن هندي بأن يواصل الزورق مشواره بذات الأداء والمستوى في قادم الجولات

