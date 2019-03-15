منصور المنصوري: قادرون على تنظيم الأحداث العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 يعكس مكانة الدولة الرائدة وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.

وقال المنصوري: «نفخر باستضافة دولة الإمارات فعاليات «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019»، كأول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات الرائدة وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، ويبرز مدى اهتمامها ورعايتها لأصحاب الهمم وتوفير كل المتطلبات والممكنات التي تساعدهم على التفوق والإنجاز».

وأضاف: «يأتي تنظيم الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات، برعاية ودعم مباشرين من القيادة الرشيدة، إيماناً منها بأهمية توفير كل الوسائل التي تمكن أصحاب الهمم من المساهمة الفاعلة في مجتمعهم، حيث عملت مختلف الجهات بالدولة، بتوجيهات من القيادة على توفير البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية الملائمة لهذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع».

وأوضح: «نحن في قطاع الإعلام علينا مسؤولية كبيرة في إبراز قضايا ونجاحات وإنجازات أصحاب الهمم، من خلال إنتاج محتوى إعلامي برامجي يناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، وتوعية المجتمع بدورهم وكيفية تعزيز قدراتهم، إلى جانب تأسيس منصات إعلامية تخاطب ذوي أصحاب الهمم وتقدم لهم النصائح والإرشادات لمعرفة قدرات أبنائهم وتحفيزهم على التفوق والإبداع».