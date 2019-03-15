باول أوكنفولد .. قدم موسيقاه في حفل الافتتاح

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

قدم الدي جي العالمي الشهير، باول أوكنفولد، مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية المذهلة أمام جمهور الحاضرين، أثناء مشاركته مساء أمس في حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويعد أوكنفولد، واحداً من أشهر منسقي الموسيقى ونجوم الدي جي على مستوى العالم، وسيكون حاضراً مع معداته في مدينة زايد الرياضية، ضمن مشاركته في عروض حفل الافتتاح الرسمي.

وكان باول أوكنفولد، المرشح لجوائز غرامي ثلاث مرات، قد قدم أكثر من 100 أغنية ريمكس لما يزيد على 100 فنان عالمي خلال مسيرته المهنية. وسيسهم في رفع مستوى حماس الآلاف من الحاضرين وكبار الشخصيات والضيوف الرسميين ورياضيي الأولمبياد الخاص خلال الحدث.

وضمت قائمة المغنين والمشاهير المشاركين في الحدث في مدينة زايد الرياضية، كلاً من الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، ونجم مصر والوطن العربي تامر حسني، والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونزي.