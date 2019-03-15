أساطير الرياضة يؤازرون أبطال الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد رياضيو الأولمبياد الخاص لإظهار قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، إلى جانب عدد من أساطير كرة القدم ونجوم كرة القدم الأمريكية والأبطال الأولمبيين، خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية التضامنية التي يشهدها الحدث.

وتستمر الفعاليات الرياضية التضامنية مع حضور بطلة التزلج على الجليد ميشيل كوان التي شاركت في منافسات الغولف، كما سيشارك كل من جمال تشارلز، نجم كرة القدم الأمريكية، وجو هادن، وذلك بفضل التعاون مع الدوري الإماراتي الأمريكي لكرة القدم.

ويشارك هادن، لاعب فريق بيتسبرغ ستيلرز، وتشارلز، اللاعب السابق في فريق جاكسونفيل جاغوارز، في حصة تدريبية في كرة القدم الأمريكية خلال يومي 16 و17 مارس، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً في مدينة زايد الرياضية. كما تشهد الملاعب أيضاً حضور كل من روماريو وكافو، اللاعبين الفائزين بكأس العالم، إلى جانب ديديه دروجبا، النجم الإيفواري ومهاجم تشلسي ومرسيليا السابق.

وسيكون رياضيو الأولمبياد الخاص على موعد مع دروجبا يوم الجمعة 15 مارس، خلال حصة تدريبية، فيما ينضم أيضاً نجوم كرة القدم كافو وروماريو إلى الحصص التدريبية في مدينة زايد الرياضية من 17 إلى 20 مارس.

تحدٍّ

وتشارك إليسون فيليكس، النجمة الأولمبية التي تعد واحدة من أكثر الرياضيات الأولمبيات المتوجات على مستوى العالم، في حصة تدريبية للجري ضمن الفعاليات الرياضية التضامنية. وتمثل هذه المشاركة ثاني زيارة لفيليكس إلى الإمارات، بعدما شاركت في تحدي كوبي براينت لتدريب رياضيي الأولمبياد الخاص في نوفمبر 2017.

وتتاح الفرصة لرياضيي الأولمبياد الخاص بالمشاركة في حصتين تدريبيتين بكرة القدم في أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم. ويشارك طلاب جامعة نيويورك أبوظبي في الفعاليات الرياضية التضامنية ومساعدة المدربين المشاركين. تشمل التجارب الرياضية التضامنية مختلف المواقع الرياضية، والمناطق التضامنية لمبادرة «نلعب ونحيا معاً» في مدينة زايد الرياضية.

وفيما تشهد معظم هذه التجارب مشاركة ضيوف الشرف، يمكن لكبار الشخصيات والرعاة المشاركين والجمهور أن يسهموا في الأجواء الحماسية وتشجيع الرياضيين. وتهدف هذه التجارب إلى ترسيخ التضامن والتكاتف في المجتمع وإلغاء الحواجز، من خلال حضور أشخاص من ذوي التحديات الذهنية وغيرهم في فعاليات مشتركة.