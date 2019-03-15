برنامج الرياضيين الأصحّاء يشارك في الحدث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قام برنامج الرياضيين الأصحاء على مستوى العالم، التابع لمؤسسة جوليسانو، بإجراء الفحوصات الطبية المجانية والمعلومات الصحية اللازمة لأكثر من 7500 رياضي يشاركون في منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقال براسانث مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي في مركز إن إم سي للرعاية الصحية: «يلتزم المركز يومياً بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لكافة المجتمعات في الإمارات، إضافة إلى تقديم الخدمات في 18 دولة حول العالم. ومن خلال الشراكة مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وبرنامج الرياضيين الأصحاء، فإننا نضمن لأصحاب الهمم، الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية».